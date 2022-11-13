مارين لوبان تهاجم الجزائر مجددا

هاجمت كل من مارين لوبان، الزعيمة السابقة للتجمع الوطني، ورئيسة المجموعة البرلمانية اليمينية المتطرفة في البرلمان الفرنسي. الجزائر مجددا.

وانتقدت مارين لوبان خلال خطابها المهاجرين غير الشرعيين بالبرلمان الفرنسي. ولا سيما الجزائريين المعنيين بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF).

في الواقع، أدرجت سلف جوردان بارديلا الجزائر في خطاب عاصف إلى حد ما. خلال الجلسة التي عقدتها يوم الجمعة الماضي في البرلمان.

ولا تتردد مارين لوبان في إشراك الجزائر في خطاباتها حول الهجرة غير الشرعية. بحيث لطالما كانت مساعدة المهاجرين غير الشرعيين المستقرين في أوروبا مشكلة للسياسية الفرنسية.

خلال الأسابيع القليلة الماضية، لم تعد عدة سفن تحمل مهاجرين من إفريقيا بشكل أساسي قادرة على الهبوط في إيطاليا.

ولهذا، عرضت فرنسا من جانبها إنزال بضع عشرات من هؤلاء المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل على السواحل الإيطالية.

وقد أعلن وزير الداخلية الفرنسي ، جيرالد دارمانين ، في ختام اجتماع مجلس الوزراء ، يوم الخميس ، أن سفينة أوشن فايكنغ من SOS Méditerranée. التي تتجول منذ أسابيع في البحر، تم الترحيب بها في تولون.

كما تعتقد مارين لوبان ، المرشحة النهائية للرئاسة الفرنسية ، أن الترحيب بالسفينة الإنسانية أوشن فايكنغ هو “إشارة دراماتيكية على التراخي”.

كما قالت على تويتر “بقبوله لأول مرة أن ينزل قارب مهاجرين في ميناء فرنسي (تولون). يرسل إيمانويل ماكرون إشارة دراماتيكية من التراخي”.

وتضيف أيضًا أنه “بهذا القرار. لم يعد بإمكانه جعل أي شخص يعتقد أنه يريد وضع حد للهجرة الجماعية والفوضوية”.