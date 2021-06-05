مارين لوبان تواجه سلسلة من الفضائح قبل الإنتخابات الإقليمية

تُواجه زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبان، سلسلة فضائح تلاحق مرشحي حزبها “التجمع الوطني” للانتخابات الإقليمية.وجاء ذلك، بعد انتشار تعليقات عنصرية وأخرى غير لائقة لهؤلاء المرشحين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي أكبر هفوة حتى الآن، وجد المرشح الرئيسي للتجمع الوطني في منطقة بورغون الشرقية نفسه عرضة للانتقادات الشديدة،بعد أن أطلق نكتة تتعلق بانتحار مزارع.وذكرت صحيفة “لي باريزيان” اليسارية أن جوليان أودول المتقدم في استطلاعات الرأي، كان قد سأل بشكل ساخر خلال اجتماع للشخصيات الإقليمية عام 2019 ما إذا كان مزارع عُثر عليه مشنوقا في مزرعته قد استخدم حبلا فرنسيا.

وقال أودول، وهو عارض أزياء سابق كان قد تولى منصبا في حكومة لوبان، في رسالة لوكالة “فرانس برس” إن “كل شيء يتم إخراجه هو لتشويه سمعته”.وفي مزيد من الأنباء السيئة لليمين المتطرف، تمت إدانة مرشح في منطقة كروز بوسط البلاد هذا الأسبوع بارتكاب أعمال عنف منزلي.وعاقب الحزب مرشحين آخرين على الأقل في الأيام الماضية بسبب تصريحات عنصرية.

وهذه الزلات تضر بمارين لوبان التي بذلت جهودا لتطهير حزبها منذ أن تولت رئاسته عام 2011. بعد أن طردت والدها جان ماري لوبان بسبب خلاف يتعلق بتصريحاته.وكانت مارين لوبان قد سجلت تقدما تاريخيا في استطلاعات الرأي خلف الرئيس إيمانويل ماكرون قبل 10 أشهر فقط من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية.