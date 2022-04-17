مارين لوبان متهمة باختلاس 600 ألف يورو من أموال أوروبا

إتهمت المرشحة اليمينية المتطرفة للإنتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان مع شخصيات قريبة منها باختلاس نحو 600 ألف يورو من الأموال العامة الأوروبية. خلال فترة ولايتهم في البرلمان الأوروبي.

وحسبما أفاد به موقع سكاي نيوز، فقد صدر هذا الاتهام عن المكتب الأوروبي لمكافحة الإحتيال وفقا لتقرير جديد كشفه موقع “ميديابار” الإعلامي الفرنسي أمس الشبت وأرسل إلى القضاء الفرنسي.

وردا على سؤال وكالة فرانس برس، أكد مكتب المدعي العام في باريس أنه تلقى في 11 مارس هذا التقرير الجاري تحليله.

وقال رودولف بوسلو محامي لوبن لفرانس برس، إنه مندهش من التوقيت الذي كشف فيه هذا التقرير ومن إستغلاله. حيث أكد أنه مستاء من الطريقة التي يتصرف بها المكتب الأوروبي لمكافحة الإحتيال. مشدّدا على أن “جزءا من التقرير يتعلق بـحقائق قديمة عمرها أكثر من عشر سنوات”.

وأضاف أن لوبن “لم يجر إستدعاؤها من جانب أي سلطة قضائية فرنسية”. منتقدا عدم إرسال التقرير النهائي له أو للوبان. ووفقا له فإن تحقيق المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال مفتوح منذ عام 2016. وتم استجواب لوبن عن طريق البريد في مارس 2021.

ويتعلق التقرير الجديد للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال والذي نشر “ميديابار” مقتطفات منه. بالرسوم التي يمكن لأفراد المجموعات السياسية استخدامها في إطار تفويضهم بصفتهم أعضاء في البرلمان الأوروبي. والتي قد تكون مارين لوبن ومقربون منها استخدموها لأغراض سياسية وطنية. أو لتغطية نفقات شخصية أو خدمات أخرى.

طالع أيضا

مارين لوبان تجهل التاريخ: بورقيبة منع الحجاب في الجزائر!