ماريو دراغي: الجزائر بلد هام جدا بالنسبة لإيطاليا

أكد رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، أن الجزائر بلد هام جدا بالنسبة لإيطاليا. مشيرا إلى أن الصداقة الوثيقة بين الجزائر وإيطاليا مهمة لمواجهة جملة من التحديات.

وأورد دراغي، خلال الندوة الصحفية التي نشطها مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، أن الجزائر بلد هام جدا بالنسبة لإيطاليا. سواء في حقل الطاقة أو الصناعات والأعمال ورجال الاقتصاد. وكذا في حقل مكافحة الجريمة وأمن المنطقة.

وفي بداية كلمته، عبر دراغي والذي يتواجد في زيارة عمل بالجزائر، عن سعادته بحضور هذا المؤتمر الرابع المشترك بين الجزائر وايطاليا. مشيرا إلى أن هذا المنتدى سيصل لمستوى رفيع من التعاون الثنائي بين البلدين.

كما ذكر رئيس الوزراء الإيطالي، بزيارة الرئيس الإيطالي إلى الجزائر شهر نوفمبر الماضي. وكذا الزيارة الأخيرة للرئيس تبون إلى إيطاليا شهر ماي الفارط.

كما جدد شكره للرئيس تبون والحكومة الجزائرية عل حفاوة الاستقبال.

وأورد دراغي، أن الإعلان المشترك الذي تم إعداده اليوم يعكس المستوى الرفيع للتعاون بين البلدين. والذي يشمل قطاع العدل والانتقال الطاقوي والكثير من المجالات الأخرى. كما شكر المؤسسات التي قامت بعمل دؤوب لصالح المصلحة العامة.

مضيفا أن هذا المنتدى يؤكد على أهمية التعاون في حقل الطاقة، الهام جدا بين البدين. حيث أصبحت الجزائر، خلال الأشهر الأخيرة، المزود الأول للطاقة إلى إيطاليا.

وذكر رئيس الوزراء، بإعلان مجمع سوناطراك عن ارسال 4 مليار متر مكعب من الغاز إلى إيطاليا، ضمن الاتفاق الموقع مؤخرا. مما يعني تسريع عملية تزويد الطاقة وزيادة حجمها نحو إيطاليا.

وأشار دراغي، إلى التعاون الهام في حقل الطاقة المتجددة والهيدروجين الاخضر وكل مجالات الطاقة. خصوصا في هذه المرحلة الإنتقالية للطاقة والهامة لإيطاليا والمنطقة ككل.

وتابع رئيس الوزراء، أن اجتماع اليوم يؤكد مجددا على أهمية التزام البلدين بتوطيد السلام الذي شهد بعد الغزو الروسي لأوكرانيا اضطرابا عالميا.

مؤكدا أن إيطاليا تساهم بشكل كبير في تذليل الصعاب للوصول إلى اتفاق لمرور الحبوب من اوكرانيا عبر البحر الأسود. مما يجنب أزمة غذائية خطيرة. مشيرا إلى أن الحكومة الايطالية عملت أيضا على توطيد هذه المهمة.

وأضاف دراغي، أن تطور المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني في تركياـ تبعث على التفائل وهي مشجعة للغاية. مؤكدا وكما أشار الرئيس تبون، أن البلدين مهتمين جدا بهذه المواضيع المشتركة التي تقع على رأس اهتماماتهما.

وتابع رئيس الوزراء الإيطالي، أنه على ثقة بأن بامكاننا مساعدة هذه الدول في الوصول إلى السلام واتفاق دائم. مشيرا إلى رغبة بلاده في مواصلة العمل معا جنبا لجنب لما في مصلحة شعوب المنطقة ومنطقة المتوسط.