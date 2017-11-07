مازار يُسلم وسام النزاهة العالمية لـ”الأنتربول”

كرّم مُراد مازار، رئيس الإتحاد الدولي لمُكافحة الفساد، الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” “يورغن ستوك”.

ومنح اليوم الثلاثاء، مازار “ستوك” وسام النزاهة العالمية، مُشيدا بالدور الفعّال الذي تلعبه “الإنتربول” من أجل المُحافظة على أمن إقليميا ودوليا.

ويأتي هذا، نظرا إلى الجهود الكبيرة التي يقوم بها الإنتربول في تحسين الأمن الإقليمي والعالمي

يُذكر أن تسليم الميدالية، تم خلال مُشاركة الرجلين في الندوة الدولية الدولية للأمن والمنافسات الكبرى بالعاصمة القطرية، الدوحة.

حيث يشارك فيها مازال كضيف شرف للندوة العالمية في قطر.