مازة ثاني أفضل مراوغ في “البوندسليغا2”

انفرد لاعب “الخضر” والنجم الصاعد لنادي هيرتا برلين الألماني، ابراهيم مازة، بوصافة أفضل مراوغ في “البوندسليغا2″، للموسم الكروي الحالي، 2024-2025.

وشارك الدولي الجزائري، أمس السبت، أساسيا في المباراة التي سقط فيها ناديه بنتيجة 3-2، على يد الضيف هامبورغ، برسم الجولة الـ 19، قبل أن يغادر في الدقيقة 85.

وحسب موقع سوفاسكور المختص في الأرقام والاحصابات، بات مازة، عقب لقاء أمس. ثاني الأكثر نجاحا في المراوغة في البوندسليغا 2 هذا الموسم.

وأبرز المصدر ذاته، بأن صاحب الـ 19 ربيعا. والذي يتواجد محل أطماع كبار الأندية الأوروبية. بصم على 44 مراوغة ناجحة، وبنسبة نجاح بلغت 51%.

للإشارة فإن مازة، يملك 10 مساهمات تهديفية في 22 مباراة خاضها مع فريقه الألماني هذا الموسم، بواقع 8 أهداف وتمريرتين حاسمتين.

📊 إحصائيات سوفاسكور بعد مباراته ضد هامبورغ أصبح إبراهيم مازا🇩🇿 صانع ألعاب نادي هيرتا برلين ثاني الأكثر نجاحا في المراوغة في البوندسليجا 2 هذا الموسم بواقع 44 وبنسبة نجاح بلغت 51% pic.twitter.com/duX23sho7z — SofascoreAR (@SofascoreARB) January 25, 2025

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