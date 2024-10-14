مازة خارج قائمة “الخضر” في مواجهة الطوغو

خلت قائمة لاعبي “الخضر” المعنية بمواجهة اليوم الاثنين، أمام المضيف منتخب الطوغو، من اسم الوافد الجديد، إبراهيم مازة.

وكان لاعب هيرتا برلين الألماني قد خطف الأنظار لدى مشاركته بديلا في آخر دقائق لقاء الخميس الماضي، أمام الطوغو، بملعب 19 ماي 1956.

ونجح يومها مازة، في تقديم تمريرة مفتاحية بطريقة ذكية، جاء منها خامس أهداف المنتخب الوطني. في اللقاء المندرج ضمن الجولة الثالثة من تصفيات “كان” 2025.

غير أن الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، أعفى صاحب الـ 18 ربيعا من مواجهة اليوم. لحساب الجولة الرابعة. في خطوة لم تكن متوقعة، لا سيما وأن “الفاف” لم تعلن في وقت سابق عن معاناة مازة، من مشاكل صحية.