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الرياضة

مازة ضمن تشكيلة الأسبوع في “البوندسليغا2”

بقلم محمد لمين صحراوي
مازة ضمن تشكيلة الأسبوع في “البوندسليغا2”
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تواجد النجم الصاعد للكرة الجزائرية، ابراهيم مازة، ضمن تشكيلة الأسبوع في الدرجة الثانية الألمانية “البوندسليغا2”.

وكان مازة، قد تألق السبت الماضي، بهدف في تعادل ناديه هيرتا برلين، بنتيجة 2-2 أمام الضيف أولم 1846، لحساب الجولة الـ 13.

ونشرت إدارة هيرتا برلين، تشكيلة الجولة التي أعدتها مجلة “كيكر” الرياضية. والتي شهدت تواجد، لاعب “الخضر” مازة، للمرة الثالثة هذا الموسم.

للإشارة فإن الدولي الجزائري، الذي احتفل أمس الأحد، بعيد ميلاده الـ 19. يملك 7 مساهمات تهديفية، في 14 لقاء هذا الموسم، بواقع 6 أهداف وتمريرة حاسمة.

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