مازة: “عندما يتعلق الأمر بالسيادة الوطنية المواقف ثابتة ولا رجعة فيها”

أكد الدولي السابق، مصطفى مازة، دعمه المطلق لاتحاد العاصمة، في قضيته مع نهضة بركان المغربي، المعروفة بـ”الخريطة المزعومة”.

ولدى نزوله اليوم الجمعة ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، قال اللاعب السابق لمولودية الجزائر: “عندما يتعلق الأمر بالسيادة الوطنية، المواقف دائما ثابتة ولا رجعة فيها”

قبل أن يضيف مصطفى مازة: “بصفتي لاعب سابق لمولودية الجزائر ومناصر للفريق. وبالرغم من الندية مع اتحاد العاصمة، أعلن تضامني الكلي مع هذا الفريق لأنه يمثل الراية الوطنية”.