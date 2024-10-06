مازة متحمس لأول ظهور مع “الخضر”

أبدى النجم الصاعد لنادي هيرتا برلين الألماني، إبراهيم مازة، تحمّسا كبيرا لأول ظهور له بألوان المنتخب الجزائري.

ويستعد مازة، للالتحاق غدا الاثنين، بتربص “الخضر” الخاص بمواجهتي الطوغو، يومي 10 و14 أكتوبر الجاري، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وعقب نهاية مباراة ناديه هيرتا برلين أمس السبت، أمام شالك، ضمن فعاليات الجولة الـ 8 من الدرجة الثانية الألماني، أطلق مازة، تغريدة على حسابه الشخصي على منصة “إكس”.

وجاء فيها: “المرحلة القادمة التوقف الدولي” وأرفق لاعب الخضر الجديد، تغريده بعلم الجزائر.

للإشارة فإن مازة، الذي سبق له تمثيل مختلف الفئات الشبانية لـ “المانشافت”. قام بتغيير جنسيته الرياضية مؤخرا، ليتم استدعاؤه من طرف بيتكوفيتش، لأول مرة تحسبا لتربص أكتوبر الجاري.