مازة هدافا مجددا ويغادر مصابا !

عاد الدولي الجزائري، ابراهيم مازة، للتألق من جديد رفقة ناديه هيرتا برلين الألماني، بمناسبة لقاء الجولة الـ 10 من الدرجة الثانية الألمانية، الجاري حاليا أمام المضيف كارلسروه.

ونجح لاعب “الخضر” الجديد، في منح الأفضلية لناديه هيرتا برلين، بهدف في الدقيقة الـ 9 من عمر اللقاء، بعد تمريرة من زميله ميشال كويسانس.

غير أن مازة، غادر أرضية الميدان بعدها بـ 5 دقائق فقط، متأثرا بإصابة، وترك مكانه لزميله الآخر، باسكال كليمونس.

ويعد هذا الهدف الثاني على التوالي لمازة، بعد هدفه في الجولة الفارطة. أمام آينتراخت براونشفايغ، من ضربة جزاء.

بينما رفع رصيده في الموسم الجديد إلى 5 أهداف وتمريرة حاسمة، من بينها هدف في كأس ألمانيا.