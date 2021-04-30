ماكرون: فرنسا تتأهب لتخفيف الحجر الصحي ماي المقبل

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه سيكون بإمكان المقاهي والمطاعم استقبال الزبائن اعتبارا من 19 ماي المقبل.

وأضاف ماكرون في تصريحات للصحافة المحلية، أمس، أن عملية رفع الحجر في البلاد ستكون عبر مجموعة من المراحل.

وبحسب مقتطفات نشرتها الصحف على مواقعها، ستهم هذه الإجراءات أيضا دور السينما والعروض والقاعات الرياضية.

وقال ماكرون:”سنفتح على أربع مراحل، في الثالث من ماي، سنضع حدا للتصاريح والقيود على التنقل”.

وأضاف، أنه إعتبارا من 19 ماي، علينا إستعادة نموذج عيشنا على الطريقة الفرنسية، مع الحذر والمسؤولية.

وأضاف ماكرون، أن “المرحلة الصفر كانت بإعادة فتح المدارس في 26 أفريل”.

وسيكون بإمكان المطاعم استقبال الزبائن بمعدل ستة أشخاص كحد أقصى لكل طاولة على الشرفات إعتبارا من 19 ماي،

ثم داخل الصالات اعتبارا من 9 جوان مع تأخير ساعة حظر التجول إلى الحادية عشر ليلا.

وكشف ماكرون، أنه إذا سمح الوضع الصحي سيتم رفع الحجر وإلغاء القيود على عدد الزبائن المسموح به في 30 جوان.

أما المتاحف ودور السينما والمسارح وصالات العروض الموسيقية، فستستأنف نشاطها في 19 ماي، مع استقبال 800 شخص كحد أقصى.

والأمر نفسه ينطبق على الملاعب الرياضية في الهواء الطلق.

أما القاعات الرياضية، فستعاود فتح أبوابها اعتبارا من 9 جوان مع التزام الحد الأقصى المسموح به من الزبائن .

وسيسمح بالفعاليات التي يشارك فيها أكثر من ألف شخص اعتبارا من 30 جوان مع إبراز إفادة صحية.

وأكد ماكرون، أنه يبقى من الممكن تعديل كل هذه التدابير وجدولها الزمني، لا سيما في حال تفاقم الوضع الصحي بشكل مفاجئ وكبير.