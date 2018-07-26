ماكرون :قضية بينالا ” مجرد زوبعة في فنجان”

كشف الرئيس الفرنسي ايمانوييل ماكرون لوكالة “فرانس برس”، أن قضية مساعده السابق الكسندر بينالا مجرد “زوبعة في فنجان”.

ومن خلال الزيارة التي قادته لجنوب فرنسا، قال ماكرون، اعتقد ان الامر مجرد “زوبعة في فنجان”

وذلك قبل ان يلتقي وفدا من المزارعين.

واضاف ماكرون، أن ذلك لا يؤثر كثيرا داعيا إلى التريث قائلا “ها أنا مع المواطنين”

للإشارة، كان بينالا المسؤول السابق في قصر الإليزي ظهر في تسجيلات فيديو

وهو يقوم بضرب متظاهرين ويسيئ معاملتهم في الاول من ماي ماضي.

وكان بينالا في ذلك اليوم مراقبا إلى جانب قوات الامن بمناسبة عيد العمال لكنه كان يحمل شارات الشرطة حيث أن الإليزيه لم يطرده إلا بعد كشف الفيديو الذي اتبعه تحقيق في القضية.