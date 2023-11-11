ماكرون: لا شرعية لقتل الأطفال والنساء وكبار السن

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الأطفال والنساء وكبار السن “في قطاع غزة”، يتعرضون للقصف ولا شرعية لذلك.

وأورد ماكرون، في مقابلة مع هيئة البث البريطانية “بي بي سي” أمس الجمعة: “في الواقع اليوم ثمة مدنيون يُقصفون.. هؤلاء الأطفال.. هؤلاء النساء.. هؤلاء الكبار في السن يتعرضون للقصف والقتل”.

وأضاف ماكرون قائلا: و”لا يوجد أي مبرر ولا أي شرعية لذلك. لذا نحض إسرائيل على التوقف”، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وتابع ماكرون: “رد الفعل هذا في مكافحة الإرهاب، لأنه صادر عن ديموقراطية. يجب أن يكون وفقا للقواعد الدولية للحرب والقانون الإنساني الدولي”.

كما أكد ماكرون على أنه “ليس قاضيا”، وأبدى قلقه من أن يؤدي “القصف المكثف” لغزة إلى “استياء” في المنطقة.

وعندما سئل عما إذا كان يريد أن ينضم زعماء دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى دعواته لوقف إطلاق النار، قال ماكرون “آمل أن يفعلوا ذلك”، وفقا لرويترز.

هذا وارتفع عدد الشهداء في غزة إلى أكثر من 11078 شخصا، بينهم أكثر من 4506 أطفال، وفقا لأحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية.