ماكرون للسترات الصفراء: “هذا ليس وقت السياسة”!

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، في أعقاب حادث حريق كاتدرائية نوتردام، “إن هذا ليس وقت السياسة”.

وتعهد ماكرون، في خطاب للأمةـ بالاستجابة لمطالب حركة “السترات الصفراء”، قريبا.

حيث قال ماكرون: “سأعود إليكم قريبا كما تعهدت، وذلك في الأيام المقبلة، وبذلك نستطيع العمل بشكل جماعي بعد النقاش الكبير”.

وكان الرئيس الفرنسي، قد خطط لتهدئة المواطنين الغاضبين، مساء الإثنين، بالكشف عن قرارات اتخذها لتخفيف التوتر الاجتماعي.

وحسب مكتب الرئاسة، ألغى ماكرون، أخطابه الذي كان مقررا، أمس الثلاثاء، في أعقاب حريق كاتدرائية نوتردام، الذي أحدث صدمة وحزن في فرنسا.