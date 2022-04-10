ماكرون ولوبان في الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية الفرنسية

أسفرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الفرنسية التي جرت اليوم بفوز كل من إيمانويل ماكرون ومارين لوبان.

وجاءت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الفرنسية بإحراز المترشح إيمانويل ماكرون المنتهية ولايته. بنسبة 27.6 بالمائة.

وتحصلت زعيمة اليمين المتطرف وحزب التجمع الوطني مارين لوبان على نسبة 23 بالمائة من الأصوات، فيما تحصل المترشح جون لوك ميلانشون على نسبة 22.2 بالمائة.

وتحصل المتطرف والعنصري إيريك زمور على نسبة 7.2 بالمائة من إجمالي الأصوات المعبر عنها.

وبهذه النتائج، يتوجه كل من الرئيس المنتهية ولايته ماكرون وغريمته التقليدية لوبان إلى الدور الثاني من الرئاسيات الفرنسية.

وسجلت نسبة امتناع عن التصويت تقدر بما بين 26.2 بالمائة و29.1 بالمائة، حيث تعتبر نسبة أعلى مقارنة بسنة 2017 والتي بلغت 22.2 بالمائة.

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استنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سماح المرشح للانتخابات الرئاسية عن اليمين المتطرف إريك زمور للجمهور بترديد عبارة “ماكرون قاتل”. دون إصدار أي رد فعل خلال تجمع انتخابي، معتبراً ذلك “إهانة”.

كما قال ماكرون المرشح لولاية ثانية خلال زيارة إلى ديجون شرقي فرنسا ضمن حملته الانتخابية: “هناك فرضيتان”. أما “الأولى هي الإهانة، وهي التي تبدو لي الأكثر مصداقية لكنها لا تشكل مفاجأة”. تابعا”فيما أكدت أوساط زمور أن مرشح اليمين المتطرف «لم يسمع» الحشود وهي تردد تلك العبارة”. وسخر ماكرون من هذا الأمر.

في حين، أضاف ماكرون أن الفرضية “الثانية هي الجهل بإصلاح مهم جداً في الولاية الرئاسية وهي 100% من التغطية الصحية”. “الآن يدفع الضمان الاجتماعي تكاليف أجهزة السمع والنظارات وأطقم الأسنان”.

كما قال الرئيس المنتهية ولايته ماكرون، “هذا جزء من أدائي وهو أداء اجتماعي أنا فخور به”. “أدعو المرشح الذي لا يسمع جيداً إلى تجهيز نفسه بكلفة أقل”.

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وواجه زمور اتهامات بأنه ترك الحشود تردد «ماكرون قاتل» خلال تجمع انتخابي عقده، الأحد، في باريس. لكن أوساط زمور قالت إن المرشح «ندد» بالهتاف الذي أطلقه الحشد. وقد ردد الهتاف عشرات المرات في ساحة تروكاديرو المواجهة لبرج إيفل، إلى حيث أتى عشرات الآلاف من الناس لدعم المرشح.

وكان زمور أتى خلال كلمته على ذكر ثلاث قضايا جنائية شهيرة في فرنسا، هما جريمتا قتل معاديتان للسامية وهجوم متطرف، قُتِل فيها مدنيون في السنوات الأخيرة.

وقال في كلمته: “البعض غاضبون بسبب حزمي، ما يغضبني أنا ليست الكلمات والمفاهيم، بل المأساة اليومية التي تعانونها”. “لن نستطيع أبداً تحقيق العدالة لكل أولئك الذين فشلت الدولة في حمايتهم”. و”أخذ استراحة بعد ذلك، ارتفعت خلالها الصيحات دون تدخل منه”.