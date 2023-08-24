ماكرون يتخذ قراره بشأن الهجرة

ظلت مسألة الهجرة إلى فرنسا موضوع نقاشات عديدة منذ عدة أشهر. ويبدو أن المشهد السياسي الفرنسي لا يجد حلا حقيقيا. علاوة على ذلك، عاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الموضوع في مقابلة مع مجلة لوبوان.

وبالفعل، تحدث رئيس الدولة الفرنسية عن سياسة الهجرة والاندماج في فرنسا. وأعلن أن الحكومة ستستأنف، في بداية العام الدراسي، مشروع قانونها بشأن الهجرة.

وردا على سؤال حول أعمال الشغب وارتباطها المحتمل بسياسة التكامل الفرنسية. قال ماكرون إنه يجب “تقليص الهجرة بشكل كبير”. وهذا، بدءاً بالهجرة غير الشرعية إلى البلاد. لأن الوضع الحالي بالنسبة له لا يمكن الدفاع عنه.

علاوة على ذلك، فهو يعتبر أن فرنسا بلد هجرة ثانوية للأجانب القادمين من الاتحاد الأوروبي. وتبدأ سياستها المتعلقة بالهجرة بحماية الحدود الخارجية لأوروبا. بالإضافة إلى ذلك، يدعو الرئيس الفرنسي أيضًا إلى التطبيق الفعال لحقوق اللجوء التي تضللها شبكات التهريب.

بخصوص مشروع قانون الهجرة الجديد. والذي تم تأجيله لعدة أشهر، أوضح إيمانويل ماكرون أنه سيعهد به الآن إلى وزير الداخلية جيرالد دارمانين.

وأعلن ماكرون أن الوزير هو الذي سيتعين عليه أن يدفع بين مجلسي الشيوخ والنواب للنص للحصول على نتائج.

علاوة على ذلك، يرغب في هذا الصدد في تجنب اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور. وذلك لاعتماد قانون الهجرة الجديد في بلاده.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مقابلته: “نحن بحاجة إلى نتائج، وبالتالي. إذا تم حظر مثل هذا النص، فلا ينبغي منع أي شيء”.