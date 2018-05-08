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ماكرون يحتفل بـ8 ماي.. والجزائريون يردون !!

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ماكرون يحتفل بـ8 ماي.. والجزائريون يردون !! صورة مركبة
بقلم النهار أونلاين

نشر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على حسابه الرسمي بالفايسبوك، فيديو له رفقة أطفال وهم يحتفلون  بالذكرى 73 لانتهاء الحرب العالمية الثانية بباريس.

والتي تصادف تاريخ 8 ماي، والمصادف هذا الأخير لذرى المجازر التي قام بها الاحتلال الفرنسي عام 1945،

والتي راح ضحيتها أزيد من 45 ألف شهيدا، لقمع مظاهرات الشباب الجزائري الذي خرج للمطالبة باستقلال الجزائر.

ولقي ماكرون نصيبه من تعليقات فيسبوكيين جزائريين وحتى أجانب مذكرين إياه بالمجازر، التي قام بها أجداده في بلد الشهداء.

وذكر رواد الفايسبوك في تعليقاتهم الرئيس الفرنسي، ما يصادفه تريخ الثامن ماي الذي كان لمجازر خراطة وسطيف، المسيلة، قالمة، وسوق أهراس.

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