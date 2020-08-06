ماكرون يصل إلى بيروت ويُغرد: لبنان ليس وحيدا

وصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، منذ قليل، للقاء نظيره اللبناني ومسؤولين آخرين.

وفور وصوله إلى بيروت، غرد الرئيس الفرنسي على حسابه الرسمي بتويتر قائلا: “لبنان ليس وحيدا”.

وحسب موقع “سكاي نيوز العربية”، توجه ماكرون، مع الرئيس اللبناني، ميشال عون، إلى موقع الانفجار في بيروت.

وأكد الرئيس الفرنسي، أن بلاده ستقدم مزيدا من المساعدات للبنان، وسيقوم بالتنسيق مع المسؤولين على الصعيد الاوروبي لتزويد لبنان بالمساعدات قائلا: ” سأتولى تنسيق الدعم الأوروبي للبنان”.

كما كشف الرئيس الفرنسي، أن بلاده سترسل المزيد من فرق الإنقاذ إلى لبنان.

وأكد الرئيس الفرنسي، أن التضامن مع لبنان واجب بعد التفجير.