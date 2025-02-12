ماكرون يعارض خطة ترامب ويرفض إجبار الفلسطينيين على ترك غزة

انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطة نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن غزة، التي تشمل تهجير سكان القطاع مع سلبهم حق العودة إليه.

ويرى رئيس الجمهورية الفرنسي أن الرد المناسب على الوضع الحالي يجب أن يكون “سياسيا”. ويحترم “إرادة الشعب الفلسطيني في أن تكون له دولة”.

وفي مقابلة بثتها قناة “سي إن إن” أمس الثلاثاء، رد رئيس الجمهورية الفرنسي إيمانويل ماكرون على الاقتراح الذي تقدم به ترامب. الذي اقترح الأسبوع الماضي أن تسيطر الولايات المتحدة على قطاع غزة لإفراغه من سكانه، من أجل جعله “كوت دازور الشرق الأوسط”.

وقال الرئيس الفرنسي خلال المقابلة التي أجريت معه في قصر الإليزيه: “غزة ليست أرضاً فارغة. بل أرض يعيش فيها مليونا شخص ويريدون العيش فيها. ولا نستطيع أن نقول لمليوني شخص: حسناً، الآن خمنوا ماذا؟ ستنتقلون”.

وأضاف ماكرون “يجب أن تحترم إرادة الشعب الفلسطيني في إقامة دولة”. ودعا أيضا إلى “احترام” مصر والأردن “الدولتين السياديتين” اللتين استشهد بهما دونالد ترامب لاستقبال سكان قطاع غزة.

وأكد أن “الرد الصحيح هو إنقاذ المدنيين. وصرح في ذات السياق “نحن في وضع إنساني اليوم، لذلك لدينا وقف لإطلاق النار، ويجب علينا الحفاظ عليه. يجب علينا استئناف العمليات الإنسانية وإنقاذ أكبر عدد ممكن من الناس”.

وكانت فرنسا، مثل معظم القوى الدولية، أعلنت رفضها التام لأي خطط لتهجير الفلسطينيين.

وسبق أن وصف المتحدث باسم الحكومة الفرنسية هذه الخطوة بأنها “مسألة مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط”.