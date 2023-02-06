ماكرون يعزي تركيا في ضحايا الزلزال ويعلن إرسال مسعفين خلال ساعات

قدم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، تعازيه في وفاة مئات الأشخاص جراء الزلزال الذي ضرب كلا من سوريا وتركيا.

وغرد على تويتر ” بلغتنا صور مروعة من تركيا وسورية بعد الزلزال العنيف المنقطع النظير الذي ضرب البلدين. وتعرب فرنسا عن كامل استعدادها لتقديم المساعدة في حالات الطوارئ للسكان المتضررين. وإننا نشعر بأسى الأسر المفجوعة”.

من جانبها أعلنت الخارجية الفرنسية عن إرسال فرنسا مسعفين إلى تركيا، والذين ينبغي أن يغادروا خلال الساعات المقبلة.