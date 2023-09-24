ماكرون يعلن سحب قوات بلاده والسفير الفرنسي من النيجر

كشف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم، أن سفير بلده في النيجر سيعود في الساعات المقبلة إلى باريس.

كما أن القوات الفرنسية ستغادر هذا البلد بحلول نهاية العام الجاري.

وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي في مقابلة متلفزة، حيث اعلن أن فرنسا قررت إعادة سفيرها من النيجر بعدما رفضت باريس هذا الأمر، وستضع حدا لتعاونها العسكري مع النيجر.

وأشار ذات المتحدث إلى أن الجنود الفرنسيين الـ1500 سيغادرون النيجر في الأسابيع والأشهر المقبلة على أن يتم الانسحاب الكامل بحلول نهاية السنة الجارية.