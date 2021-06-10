ماكرون يعلن نهاية عملية “برخان” العسكرية في الساحل

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ماكرون يعلن نهاية عملية “برخان” العسكرية في الساحل
بقلم ط.خير الدين

بشكل رسمي، أعلن  الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، نهاية عملية “برخان” العسكرية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي وإدماجها في مهمة دولية أوسع.

وجاء هذا في مؤتمر صحفي، للرئيس الفرنسي، أين كشف بأن استمرار مشاركة فرنسا في منطقة الساحل لن يتم في إطار ثابث ومعلنا عن تحول عميق في الوجود العسكري في منطقة الساحل.

كما أضاف ذات المتحدث  بأن هذا التغيير سيكون  بنهاية عملية “برخان”  كعملية خارجية للسماح بعملية دعم وتعاون لجيوش دول المنطقة، كما سيتم  تقديم الطرق والجدول الزمني الدقيق لهذا التحول في البداية في تجمع للتحالف في منطقة الساحل، والذي من المقرر أن يجتمع قريبا.


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