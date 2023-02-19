ماكرون ينهي مهام مجلس الديانة الإسلامية في فرنسا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتهاء مهام المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM) .وهو مؤسسة قائمة منذ عام 2003 ، وهي هيئة للحوار بين الدولة والعقيدة الإسلامية.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قد أعلن سابقا أن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية قد “مات”. خاصة بعد الشلل الذي أصاب تركيبته وأجهزته نتيجة الصراعات الداخلية.

وكان المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي يعرف باسم “سي إف سي إم” (CFCM) قد تأسس العام 2003. من قبل وزير الداخلية آنذاك نيكولا ساركوزي، وشكل لمدة عقدين المحاور الرسمي والوحيد للسلطات الفرنسية. وهو مؤلف من حوالي 10 اتحادات مساجد غالبيتها قريبة من الدول الأصلية للمصلين فيها مثل الجزائر والمغرب وتركيا.

ولفت وزير الداخلية الفرنسي دارمانان مرة أخرى إلى التدخل القوي للغاية من الدول الأجنبية في شؤون هذه المؤسسة.

وأكد أنه “لا يمكن قبول ذلك”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن “المجلس لم يعد يقوم بدوره. رغم أنه عاش فترة من الزمن، وحاول القيام بشيء إيجابي”.

ويتألف المنتدى الجديد من مسؤولي منظمات وأئمة وأشخاص منخرطين في المجتمعات المسلمة المحلية. ويشكل هؤلاء ثلي أعضائه، أما الثلث المتبقي فيختارون من شخصيات ذات تمثيل على المستوى الوطني.

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