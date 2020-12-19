ماكرون يهاتف الرئيس تبون وهذا ما دار بينهما

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد اطمأن الرئيس الفرنسي على صحة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

قدم رئيس الجمهورية شكره الجزيل للرئيس ماكرون على اهتمامه بوضعه الصحي منذ نقله الى العلاج في ألمانيا.

كما تمنى رئيس الجمهورية لنظيره الفرنسي الشفاء العاجل بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأبلغ الرئيس ماكرون، رئيس الجمهورية أن تقرير ملف الذاكرة الذي يشرف عليه بانجامين ستورا سيكون جاهزا شهر جانفي المقبل.

واتفق الرئيسان على الاتصال مجددا مع بداية السنة المقبلة، للتطرق لعديد الملفات والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

ومن بين القضايا التي سيناقشها الرئيسان، الوضع السائد في ليبيا، مالي، والصحراء الغربية.