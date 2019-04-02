ماكرون يُعين سيدة من أصل سينغالي متحدثة بإسم الحكومة

قام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بتعيين مستشارته الاعلامية من أصل سينغالي،متحدثة باسم الحكومة، خلفا لبنجامين غريفو المستقيل.

وحسب مانشره موقع “روسيا اليوم “، جاء تعيين “سيبيت ندياي” في اطار التغييير الجزئي في الحكومة الفرنسية .

وحصلت سيبيت ندياي، المولودة في دكار والبالغة من العمر 39 عاما، على الجنسية الفرنسية في 2016 أثناء عملها مستشارة إعلامية لحملة ماكرون في الانتخابات الرئاسية.

ونشأت ندياي في كنف أبوين سياسيين، فقد كانت والدتها رئيسة المجلس الدستوري في السنغال.

وانتقلت المتحدثة الجديدة بإسم الحكومة، في 2002 إلى باريس لمواصلة دراستها الجامعية وانضمت إلى الحزب الاشتراكي،

وهي مقربة من ماكرون ورافقته منذ بداية سعيه لتولي الرئاسة.

وقالت سيبيت ندياي خلال حفل تسلمها مهامها رسميا في باريس امس الاثنين: “أعطتني فرنسا الكثير، فجاء دوري اليوم لأقدم شيئا في المقابل”،

معبرة عن شكرها لوالديها وأخواتها على مساعدتها في التغلب على العوائق.

وأضافت: “أسير في هذا الطريق بفخر لخدمة فرنسا، هذا البلد الذي اخترته لأنني، وحتى قبل أن أكون فرنسية، اعتبرت نفسي من الملتزمين بخدمته”.

كما تقدمت “سيبيت ندياي”، بالشكر الى دولتها السينغال، قائلة: “البلد الذي ولدت فيه والذي منه استقيت الشجاعة

التي مكنتني من السير في هذا الطريق بكل تواضع”.