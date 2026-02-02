ماكسيم لوبيز: “لن ألعب للجزائر”

أكد نجم باريس أف سي الفرنسي، ماكسيم لوبيز، أنه لن يلعب للمنتخب الوطني الجزائري مهما حدث، واضعا بذلك حدا لجدل واسع أثير حول امكانية التحاقه بـ”الخضر” مستقبلا.

وكان اللاعب “الفرانكو-جزائري”، قد أعلن شهر نوفمبر الفارط عن استعداده للالتحاق بالمنتخب الوطني. الأمر الذي جعل المتتبعين يصفونه بـ”الانتهازي”. على اعتبار أن موقفه تزامن مع ضمان “الخضر” التأهل إلى المونديال.

ووضع لوبيز، في تصريحات لدى نزوله ضيفا على برنامج “+Ligue1” التابعة لرابطة الدوري الفرنسي، أول أمس السبت. حدا للتأويلات. مؤكدا أنه أغلق ملف المنتخب الجزائري بشكل نهائي.

وقال صاحب الـ 28 ربيعا: “لن أمثل منتخب الجزائر أبدًا مهما حدث”. وفي المقابل، أوضح لوبيز، (من أب فرنسي وأم جزائرية). أنه يحب الجزائر، ولكنه يفضل ترك فرصة للاعبين آخرين. وهو القرار الذي اتخذه بعد التشاور مع محيطه وعائلته، على حد قوله.

يشار إلى أن لوبيز، خاض هذا الموسم رفقة ناديه باريس أف سي. الذي يضم لاعب “الخضر” ايلان قبال، 19 مباراة في “الليغ1” وكأس فرنسا. اكتفى خلالها بتقديم 3 تمريرات حاسمة، ومن دون تسجيل أي هدف.