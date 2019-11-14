مالكا مجمع معزوز وإيفال أمام قاضي التحقيق مجددا

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مالكا مجمع معزوز وإيفال أمام قاضي التحقيق مجددا
بقلم نجيبة. س

مثل أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، اليوم الخميس، رجلا الأعمال مالكا مجمع “معزوز” و”إيفال”، لتركيب المركبات النفعية والعتاد.

كما مثل أيضا عدد من إطارات وزارة الصناعة، حيث جرى الاستماع للجميع، كل على حدى.

وحسب مصادر “النهار أونلاين”، فإن مالك مجمع “جي أم تراد” رجل الأعمال “أحمد. م” قد مثل أمام قاضي التحقيق للرد على أسئلة تتعلق بتحصله على امتيازات غير مبررة.

وقد مثل أيضا رجل الأعمال “محمد. ب” مالك مجمع إيفال المختص في تركيب الشاحنات من علامة “إيفيكو”.

ويوجد رجلا الأعمال منذ أشهر رهن الحبس المؤقت، بسجن الحراش.


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