ماليزيا ترفض دخول منتخب الكيان الصهيوني إلى أراضيها

في ظل تطبيع عدد من البلدان العربية مع الكيان الصهيوني. منعت ماليزيا دخول منتخب الكيان الصهيوني لـ “الإسكواش” أراضيها للمشاركة في بطولة العالم المزمع إقامتها بعد شهر.

وقد تنسحب منها البطولة كما حدث في بطولة العالم للسباحة البارالمبية سنة 2009.

وحسبما ذكرته وسائل إعلام، فإن إتحاد “الإسكواش” الصهيوني.

طالب الإتحاد الدولي بإلزام دولة ماليزيا على السماح لمنتخبهم بدوخول أراضيها للمشاركة في البطولة العالمية.

كما هدد الإتحاد الصهيوني باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية “تاس” في حال لم يساعدهم الاتحاد الدولي للإسكواش في حل مشكلتهم.