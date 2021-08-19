مالي.. مقتل 11 جنديا وإصابة 10 آخرين في كمين إرهابي وسط البلاد

قتل اليوم الخميس 11 جنديا ماليا، فيم أصيب 10 آخرين في كمين استهدف قافلة عسكرية في وسط البلاد.

وحسب ما أعلنت عنه القوات المسلحة في مالي في بيان لها عبر تويتر، فإن هذا الكمين الإرهابي تمثل في سيارة ملغومة انفجرت لدى مرور القافلة ثم تلا ذلك إطلاق نار كثيف. وأسفر هذا الهجوم مقتل 11 جنديا ماليا، وإصابة 9 آخرين بجروح خطيرة تم نقلهم لتلقي العلاج.

وأوضح البيان، أن الهجوم وقع في منطقة تقاتل فيها القوات المالية والأوروبية الى جانب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مسلحين لهم صلات بتنظيمي ما يعرف بالدولة الإسلامية (داعش) والقاعدة.