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الرياضة

ماندريا: “افتقدنا للفعالية في منطقتي الجزاء خلال الكان”

بقلم محمد لمين صحراوي
ماندريا: “افتقدنا للفعالية في منطقتي الجزاء خلال الكان”
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عرّج حامي عرين الخضر، أنتوني ماندريا، للحديث عن الأسباب التي وقفت وراء الخروج المبكر، من نهائيات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار.

وأبرز ماندريا، في حواره المطول الذي خص به موقع “واست فرانس” الفرنسي، بأن المنتخب الوطني، ناذرا ما كان عرضة للخطر، في لقاءاته الثلاثة بدور المجموعات.

ليضيف: “لكن كان علينا أن نكون أكثر فعالية في منطقتي الجزاء (يقصد هجوميا ودفاعيا).. في كل مرة كنا نستقبل هدفا من فرصة واحدة للمنافس”.

وختم ماندريا بخصوص الإخفاق القاري:”في الخلف، نعلم بأننا في حال تلقي الهدف الأول. المنافسين سيتراجعون إلى الخلف، وسنعاني طيلة اللقاء في محاول تسجيل هدف”.

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