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الرياضة

ماندريا: “الجميع كان يفضل أن تسير الأمور بشكل مغاير لكن..”

بقلم محمد لمين صحراوي
ماندريا: “الجميع كان يفضل أن تسير الأمور بشكل مغاير لكن..”
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أكد حارس الخضر، أنتوني ماندريا، بأن العناصر الوطنية، حاولت جاهدة لتقديم دورة قوية في كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، غير أن الأمور لم تسر بشكل جيد.

وقال مانديريا: “الجميع كان يفضل أن تسير الأمور بشكل مغاير.. للأسف هذه هي مخاطر الحياة المهنية.”

وأضاف حامي عرين الخضر: “بالرغم من ذلك، بفخر كبير تمكنت من إكتشاف هذه المنافسة، والدفاع على ألواننا وتاريخنا”.

وواصل في منشور أطلقه على حسابه الشخصي على “أنستغرام” أمس الخميس: “أود أن أشكر الشعب الجزائري على دعمه وتشجيعه وحبه.”.

وختم ماندريا: “اعلموا أننا حاولنا جاهدين من أجل جعلكم فخورين، وسنواصل القيام بذلك.. تحيا الجزائر.”

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