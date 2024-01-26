ماندريا: “الجميع كان يفضل أن تسير الأمور بشكل مغاير لكن..”

أكد حارس الخضر، أنتوني ماندريا، بأن العناصر الوطنية، حاولت جاهدة لتقديم دورة قوية في كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، غير أن الأمور لم تسر بشكل جيد.

وقال مانديريا: “الجميع كان يفضل أن تسير الأمور بشكل مغاير.. للأسف هذه هي مخاطر الحياة المهنية.”

وأضاف حامي عرين الخضر: “بالرغم من ذلك، بفخر كبير تمكنت من إكتشاف هذه المنافسة، والدفاع على ألواننا وتاريخنا”.

وواصل في منشور أطلقه على حسابه الشخصي على “أنستغرام” أمس الخميس: “أود أن أشكر الشعب الجزائري على دعمه وتشجيعه وحبه.”.

وختم ماندريا: “اعلموا أننا حاولنا جاهدين من أجل جعلكم فخورين، وسنواصل القيام بذلك.. تحيا الجزائر.”