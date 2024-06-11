ماندريا: “دخلنا الشوط الثاني من لقاء أوغندا بذهنية محاربين”

كشف حارس الخضر، أنتوني ماندريا، بأن قوة ذهنية اللاعبين، هي من قادت المنتخب لقلب الطاولة أمس الاثنين، على نظيره الأوغندي، في تصفيات مونديال 2026.

وقال ماندريا، في تصريحات خص بها “النهار” من مدينة كامبالا الأوغندية: “أظن أن الأمر الذي صنع الفارق هو روح المجموعة وذهنية كل لاعب”.

ليضيف: “الشوط الأول كان معقدا، وكنا بحاجة للوقت من أجل إيجاد معالمنا وإيجاد الثغرات في دفاع المنافس، والنجاح في نقل الخطر إلى منطقته”.

وواصل ماندريا: “مع انطلاق الشوط الثاني، دخلنا بفكرة ومعطيات مغايرة تماما. ولعبنا بذهنية محاربين، وجنينا ثمار ذلك”.

وختم حارس نادي “كان” الفرنسي: “لم نكن نريد الخسارة أمام غينيا بملعب. وهو ما حصل للأسف.. كان علينا القدوم إلى أوغندا من أجل خطف 3 نقاط. وهذا سيجعلنا مرتاحين قبل التربص القادم”.