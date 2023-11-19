ماندريا ينقذ الخضر من هزيمة ثقيلة في الشوط الأول

خطف حارس المنتخب الوطني، أنتوني ماندريا، الأضواء في المرحلة الأولى، من مواجهة الخضر ومضيفه منتخب الموزمبيق، الذي انتهى على وقع التعادل السلبي، برسم الجولة الـ 2 من تصفيات مونديال 2026.

وقدّمت التشكيلة الوطنية واحد من أسوء الأشواط منذ فترة طويلة، باستثناء ماندريا، الذي أنقذ عرينه من 4 أهداف محققة.

وأتيحت أول فرصة للموزمبيق في الدقيقة الـ 9، غير أن المدافع بن سبعيني، أخرج الكرة من على خط المرمى.

وتواصل ضغط أصحاب الديار، الذي كاد يأتي بالجديد عند الدقيقة الـ 20، غير أن ماندريا تألق في إبعاد التسديدة، وبعدها بدقيقتين فقط عاد حارس الخضر للتألق في إبعاد تسديدة أخرى، قبل أن يتفنن في الدقيقة الـ 31 في الحفاظ على شباكه نظيفة بعد انفراد مهاجم موزمبيق.

ولم يقدم لاعبو الخضر، شيء يذكر في شوط أول للنسيان، غير محاولة البديل عمورة، عند الدقيقة الـ 39، بعد عمل فردي على الجهة اليمنى، إلا أن تسديدته حولها حارس موزمبيق إرنان إلى ركنية لم تأت بالجديد، إلى جانب تسديدة غويري في الدقيقة 45، والتي اصطدمت بالقائم.