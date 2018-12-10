ماندي: “لم نلعب جيدا لكننا حققنا الأهم”

إعتبر الدولي الجزائري، عيسى ماندي، أن فريقه ريال بيتيس، حقق الأهم بالفوز على رايو فاييكانو، بنتيجة 2-0، رغم أن آداء فريقه لم يكن في المستوى.

وصرح ماندي، لصحيفة “موندو ديبورتيفو”: “لم نلعب بشكل جيد، لكن في هذا النوع من المباريات علينا الفوز”.

وأضاف: “نمر حاليا بمرحلة جيدة من ناحية النتائج، لكن ليس بنفس القدر من ناحية الآداء، والأهمية تبقى دائما للفوز”.

وتابع مدافع الخضر: “علينا الآن مواصلة العمل، وعدم التراخي، لأننا نطمح لتصر مجموعتنا في الدوري الأوربي”

وبخصوص هذه زميله سيدني، علق عيسى ماندي: “لا أستطيع أن أفعل هذه الأشياء، لقد سجل هدفا جيدا جدا، لذلك تهانينا له”.