ماندي مع ميسي وسواريز في نفس التشكيلة!!

أختير الدولي الجزائري، عيسى ماندي في التشكيلة المثالية لهذا الأسبوع من الليغا، بعد مُساهمته في إنتصار “ريال بيتيس” أمام “ملغا”.

وبرز خريج مدرسة “ريمس”، سهرة الإثنين، بقيامه ب 6 تدخلات ناجحة أمام مُهاجمي المُنافس، إضافة لإسترجاعه لنفس العدد من الكُرات.

كما تمكن صاحب ال 26 عاما من الفوز ب 4 صراعات هوائية، وهذا دون نسيان نجاحه في 86% من تمريراته.

وتواجد مُدافع المُنتخب الوطني رفقة العديد من الأسماء العالمية، يتقدمها كل من الأرجنتيني “ليونيل ميسي” والأوروغوياني “لويس سواريز” والبرازيلي “باولينيو”.