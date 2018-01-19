ماندي مهدد بتضييع مواجهة البارصا

تلقى الدولي الجزائري عيسى ماندي، إصابة جديدة، قد تحرمه من لعب المواجهة المقبلة لفريقه ريال بيتيس، أمام نادي برشلونة.

وتعرض عيسى ماندي، لإصابة على مستوى الكاحل، خلال الحصة التدريبية التي أجراها فريقه اليوم إستعدادا لمواجة نادي برشلونة الأحد المقبل.

وغادر مدافع المنتخب الوطني، تدريبات فريقه ريال بيتيس، لتلقي الإسعافات الأولية، والكشف عن مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها.

وفي حال تأكيد خطورة إصابة ماندي، فسيضيع المباراة الكبيرة التي تنتظر فريقه أمام نادي برشلونة الأحد المقبل لحساب الليغا.

للإشارة، غاب عيسى ماندي، عن المباراة الأخيرة لفريق أمام نادي ليغانيس، بسبب تراكم بطاقاته الصفراء هذا الموسم.