ماندي يتحدى أتليتيكو مدريد ويتحدث عن تجربته في “الليغا”

تحدث المدافع الدولي الجزائري، ولاعب نادي ليل الفرنسي، عيسى ماندي، عن المباراة التي ستقود ناديه سهرة اليوم الأربعاء، لملاقاة المضيف أتليتيكو مدريد الاسباني، في منافسة دوري أبطال أوروبا.

وفي الندوة الصحفية التي عقدها تحسبا للمباراة، ونقلها موقع جريدة “ليكيب” الفرنسية، أوضح ماندي، بأن فوز فريقه على ريال مدريد. في افتتاح المنافسة الأوروبية، سيعطي الثقة اللازمة للتشكيلة.

مضيفا: “الفوز على الريال، يمنحك الثقة لأن الأمر يتعلق بحامل اللقب، وكفريق نحن نحتفظ بالأمور الجيدة ونحلل السلبية، ولكن الآن يجب أن نكون مركزين تمامًا على أتلتيكو مدريد، ستكون هذه المباراة أكثر تعقيدًا.”

وسئل مدافع الخضر، إن كان ينتظر هدية من مدربه برونو جينيسيو، للتواجد أساسيا اليوم في لقاء أتليتيكو مدريد، والذي يتزامن مع عيد ميلاده الـ 33. رد لاعب الخضر: ” شكرًا على التهاني… بالنسبة للباقي، يجب أن تسأل المدرب.”

كما عرج ماندي، للحديث عن تجربته في “الليغا” بألوان ريال بيتيس وفياريال. ومعرفته الجيدة لأتليتيكو مدريد، وقال حول ذكرياته في ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو: “لقد فزت هنا مع فياريال، هذه تجربة لا تُنسى”.

وأضاف: “كما أنني سجلت هدفًا ضد مرماي أمام أتلتيكو مدريد. إنها دائمًا تجربة سيئة لكن ليست بالكامل.. إنها تجعلك تنمو أيضًا.”

وفي الأخير، سئل ماندي، عن نجم “الأتليتي” أنطوان غريزمان، ورد: “أعرف خصائصه (يبتسم) لكن إذا لم تكن تعرف غريزمان أسطورة في إسبانيا! إنه لاعب عظيم حقق إنجازات ضخمة مع ريال سوسيداد، وبرشلونة. لكن بشكل أكبر مع أتلتيكو مدريد.”