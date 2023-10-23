ماندي يشارك لأول مرة هذا الموسم كظهير أيمن مع فياريال

شارك مدافع المنتخب الوطني عيسى ماندي، امس الأحد، أساسيا في مواجهة فريقه فياريال أمام ديبورتيفو ألافيس، برسم الجولة العاشرة من “الليغا” الإسبانية.

وقرر مدرب الغواصات الصفراء، خوسيه روخو مارتن، إقحام مدافعه الدولي الجزائري ماندي كأساسي للمرة الثالثة على التوالي.

وشارك ماندي في مواجهة ألافيس لغاية الدقيقة 54 من الشوط الثاني، ونال تنقيط 6.6 في المواجهة إنتهت بالتعادي الإيجابي.

وبصم ماندي على أرقام متوسطة في اللقاء، حيث لمس الكرة في 44 مناسبة، وقدم منها 34 تمريرة ناجحة.

بالإضافة لهذا قام ماندي بأربع تدخلات ناجحة خلال الدقائق التي لعبها، وفاز بصراعين ثنائيين، وضيع كرتين.