مانشستر سيتي يتعاقد مع خليفة محرز

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تعاقده مع البلجيكي جيريمي دوكو، الذي سيخلف الدولي الجزائري، رياض محرز، المنضم حديثا إلى الأهلي السعودي.

وقدمت إدارة بطل أوروبا، لاعبها الجديد أمس الخميس، بعد توقيعه عقدا لـ 5 سنوات، قادما من رين الفرنسي، في صفقة كلفت السيتي حوالي 66 مليون أورو.

وتعول إدارة السيتي والمدرب غوارديولا، على البلجيكي، جيريمي دوكو، الذي سجل 12 هدفا وصنع 10 في 92 مباراة لعبها مع رين، من أجل تعويض محرز الذي التحق بالأهلي السعودي الصائفة الحالية.

ويعتبر الدولي البلجيكي، ثالث صفقات المان سيتي الصيفية، بعد كل من جوسكو القادم من لايبزيغ الألماني، وماتيو كوفاسيتش، المستقدم من تشيلسي.