مانشستر سيتي يعلن غياب غوارديولا عدة أسابيع لهذا السبب

أعلن اليوم الثلاثاء، نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، غياب مدربه الاسباني بيب غوارديولا، لقرابة 3 أسابيع، لأسباب صحية.

وكشف بطل أوروبا، بأن مدربه غوارديولا، خضع لعملية جراحية على مستوى الظهر، في مدينة برشلونة بإسبانيا.

وأضاف: “كان مدرب نادي مانشستر سيتي يعاني من آلام شديدة في الظهر لبعض الوقت في الآونة الأخيرة، وتوجه إلى برشلونة لإجراء عملية جراحية طارئة أجرتها الدكتورة ميريا إيلوكا، كانت الجراحة ناجحة، ويستعيد تأهيله في برشلونة”.

كما أوضح “السيتيزن” عبر موقعه الالكتروني: “سيشرف مساعد المدير الفني خوانما ليلو على تدريب الفريق الأول، وسيتولى مهامه حتى عودة بيب”.

مبرزة بأن الاسباني، سيغيب لقرابة 3 أسابيع وعودته مرتقبة بعد فترة التوقف الدولي المقبلة.

وختم السيتي: “الجميع في النادي يتمنى لبيب الشفاء العاجل، ويتطلعون إلى رؤيته قريبا في مانشستر”.

Pep Guardiola has today undergone a routine operation on a back problem.

Everyone at Manchester City wishes Pep a speedy recovery, and look forward to seeing him back in Manchester soon.

