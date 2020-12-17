“مانشستر سيتي” يدعم “محرز” !

تلقى النجم الجزائري “رياض محرز“، دعما كبيرا من طرف نادي “مانشستر سيتي” بعد استبعاده من المشاركة أمام “وست بروميتش”.

ونشر الحساب الرسمي لـ “مان سيتي” عبر التويتر: “رياض محرز.. ساحر العرب”.

وجاء في تغريدة أخرى: “رياض محرز.. لا يمكن إيقافه”.

واعتبر الجميع هذين التغريدتين كنوع من الدعم للاعب الجزائري الذي يتمتع بإمكانيات كبيرة ويستحق مكانة أساسية في الفريق.

خاصة وأن الجميع في انجلترا ينتقد فلسفة “غوارديولا“، والذي لا يرى سوى “محرز” عندما يكون فريقه سيء.

يذكر أن “محرز” يقدم في مستويات مميزة ويحتاج للحرية فقط فوق أرضية الميدان حتى يتألق كعادته.