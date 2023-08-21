غوارديولا يتحسر على رحيل محرز

يبدو بأن الإصابات التي تعرض لها لاعبو مانشستر سيتي الانجليزي، جعلت مدرب الأخير، بيب غوارديولا، يندم على رحيل لاعبه الدولي الجزائري، رياض محرز، الصائفة الحالية.

وكان قائد الخضر، قد غادر بطل أوروبا، الصيف الحالي، نحو الأهلي السعودي، بالرغم من أن عقده مع المان سيتي، يستمر إلى صيف 2025.

وتعرض قبل أيام كيفن دي بروين، لإصابة خطيرة ستبعده عن الميادين لـ 4 أشهر كاملة، قبل أن تطيح لعنة الإصابة بلاعب السيتي الآخر، جون ستونز، الذي سيغيب إلى نهاية سبتمبر الداخل.

ونقل موقع ” manchestereveningnews” المهتم بأخبار السيتيزن، اليوم الاثنين، تصريحات للتقني الاسباني، شدد من خلالها على تدعيم الفريق، لاسيما بعد رحيل لاعب بقيمة محرز.

وقال غوارديولا: “نحتاج للجميع في الفترة المقبلة في الأسبوع أو الأسبوعين القادمين، الإدارة مطالبة باتخاذ قرارات لصالح الفريق”.

وأضاف التقني الاسباني: “لم نكن ننتظر أن يحدث لكيفن ما حدث، ولم ننتظر أيضا رحيل محرز.. لكنني أشعر أننا تحدثنا عن ذلك”.