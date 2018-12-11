“مانشستر يونايتد” و”أتليتكو مدريد” يتصارعان على جزائري صاعد

كشفت “فرانس فوتبول” بأن الجزائري الأصل، ريان آيت نوري، محل صراع بين العملاقين “مانشستر يونايتد” و”أتليتكو مدريد”، قبل إفتتاح الميركاتو الشتوي.

وأوضحت الأسبوعية بأن البرتغالي “خورخي مينديس”، والذي يُسير أعمال الظهير الأيسر، سيتكفل بحسم الصفقة بشكل نهائي، في الأسابيع القليلة القادمة.

وأشارت بأن وكيل أعمال اللاعبين العالمي، سيُفتح الأبواب لخريج مدرسة “أونجي” من أجل طرق أبواب المُستوى العالي، نظرا لموهبته الكبيرة.

وكان صاحب الـ17 عاما كان على بعد خُطوات من “موناكو” و”أتليتكو مدريد” الصيف الماضي، ولكن المُفاوضات تعطلت في آخر لحظة.