مانع يستدعي 23 لاعبا لودية الأولمبي أمام فلسطين

وجه ياسين مانع مدرب المنتخب الوطني، لفئة أقل من 23 سنة، الدعوة لـ 23 لاعبا من البطولة المحلية، تحسبا لودية المنتخب الأولمبي أمام منتخب فلسطين.

وكشفت “الفاف” أمس الخميس. عبر موقعها الرسمي. بأن المنتخب الأولمبي سيدخل تربصا قصيرا ما بين الـ 17 والـ 20 ديسمبر الجاري، بمدينة عنابة، تحضيرا لودية فلسطين.

ويلاقي أولمبيو الخضر، يوم الثلاثاء القادم الـ 19 ديسمبر الجاري، منتخب فلسطين. بملعب 19 ماي 56، بعنابة بداية من الساعة 18:00. في إطار التربص الذي يقوم به “الفدائي” بالجزائر. تحضيرا لنهائيات كأس آسيا قطر 2024.

كما أوضحت “الفاف” بأن تشكيلة الأولمبي ستجري حصتين تدريبتين الأحد والاثنين القادمين بملحق ملعب 19 ماي بعنابة، وجاءت قائمة اللاعبين على النحو التالي: