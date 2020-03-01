مانليو دي ستيفانو كاتب الدولة بالخارجية الايطالية في زيارة عمل إلى الجزائر

يقوم كاتب الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية الايطالية والتعاون الدولي مانليو دي ستيفانو، بداية من اليوم الاحد بزيارة عمل الى الجزائر.

الزيارة التي تدوم ثلاثة ايام، تدخل فيفي اطار تطوير العلاقات الثنائية، حسبما افاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وخلال هذه الزيارة سيحظى كاتب الدولة الايطالي باستقبال من طرف مسؤولين سامين بوزارة الشؤون الخارجية وعلى مستوى العديد من الدوائر الوزارية الاخرى، منها الطاقة والمناجم والاشغال العمومية والنقل و الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والمنتجات الصيدية والبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، وكذا على مستوى وزارة التجارة.

وتندرج هذه اللقاءات في اطار تعزيز الشراكة الاقتصادية الجزائرية-الايطالية و تحضير المواعيد الثنائية الكبيرة لا سيما الاجتماع الثنائي الرفيع المستوى الذي من المقرر ان يُعقد قبل نهاية السداسي الاول من السنة الجارية.