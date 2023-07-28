ماني يرافق محرز إلى الدوري السعودي

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، عن إقتراب الدولي السنغالي ونجم بايرن ميونيخ، الإنتقال للبطولة السعودية خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وحسب ماكشفه الصحفي المتخصص في أخبار الميركاتو، فابريزيو رومانو، فإن اللاعب ساديو ماني توصل لإتفاق مع إدارة نادي النصر للإنضمام لصفوف الفريق.

وأضاف المصدر، أن المحادثات بين إدارة النصر وإدارة البايرن، بلغت مراحل متقدمة اليوم الجمعة، والإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون في أقرب وقت ممكن.