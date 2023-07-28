ماني يرافق محرز إلى الدوري السعودي
كشفت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، عن إقتراب الدولي السنغالي ونجم بايرن ميونيخ، الإنتقال للبطولة السعودية خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وحسب ماكشفه الصحفي المتخصص في أخبار الميركاتو، فابريزيو رومانو، فإن اللاعب ساديو ماني توصل لإتفاق مع إدارة نادي النصر للإنضمام لصفوف الفريق.
وأضاف المصدر، أن المحادثات بين إدارة النصر وإدارة البايرن، بلغت مراحل متقدمة اليوم الجمعة، والإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون في أقرب وقت ممكن.
Sadio Mané and Al Nassr, deal getting closer as reported yesterday night — talks are at advanced stages today 🟡🔵🇸🇦
Deal not sealed yet but progressing well since yesterday night ⏳
Told Bayern and Al Nassr are in direct contact today to reach an agreement as soon as possible. pic.twitter.com/WyD8ImX9X0
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2023