ما هو مرض الفطر الأسود وما علاقته بكورونا

ينتج “الفطر الأسود” عن العفن الموجود بالبيئات الرطبة مثل التربة أو السماد، ويمكن أن يهاجم الجهاز التنفسي، وهو غير معدي.

وحسب مراكز مكافحة الأمراض بأمريكا، فإن “الفطر الأسود” عدوى فطرية خطيرة، نادرة تسببها الفطريات المخاطية.

وتعيش هذه الفطريات بالتربة والمواد العضوية المتحللة مثل الأوراق أو أكوام السماد أو الخشب الفاسد.

وتحدث فطار الغشاء المخاطي عند الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أو يتناولون الأدوية.

ويمكن أن يتطور الداء بالجلد بعد دخول الفطر من خلال جرح أو كشط أو حرق.

ويؤثر ” الفطر الأسود ” على الجيوب الأنفية أو الرئتين بعد أن يستنشق الشخص جراثيم فطرية في الهواء.

وأشارت المراكز أن أعراض المرض تعتمد على مكان نمو الفطريات في الجسم.

ومن أعراض التهاب الغشاء المخاطي الأنفي الدماغي، تورم الوجه من جانب واحد، وصداع الرأس، واحتقان الأنف والجيوب الأنفية.

وآفات سوداء على جسر الأنف أو الجزء العلوي من الفم.

وتتمثل أعراض داء الغشاء المخاطي الرئوي، حمة،سعال، ألم صدر، ضيق بالتنفس.

ويمكن أن يبدو داء الفطر الجلدي “الجلدي” مثل البثور أو القرح.

وتشمل الأعراض الأخرى الألم أو الدفء أو الاحمرار المفرط أو التورم حول الجرح.

وأعراض داء الغشاء المخاطي المعدي المعوي فتتمثل بوجع بطن، استفراغ وغثيان نزيف الجهاز الهضمي.

ويحدث داء الغشاء المخاطي المنتشر للذين يعانون من حالات طبية ويمكن أن يصابوا بأمراض عقلية وغيبوبة.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية أن المرض “يبدأ بالظهور على شكل عدوى جلدية في الجيوب الهوائية”.

وتتواجد خلف الجبهة والأنف والخدود وبين العينين والأسنان وينتشر بالعينين والرئتين ويمكن أن ينتشر للدماغ”.

مضيفة أن ” الفطر الأسود يؤدي لاسوداد لون الأنف وعدم وضوح الرؤية وألم بالصدر وصعوبات بالتنفس وسعال فيه الدم”.

وحول ارتباط المرض،بفيروس كورونا،كشفت وزارة الصحة الهندية أن “الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة هم أكثر عرضة للعدوى”.

“بما في ذلك مرضى كورونا والسكري والمتناولون للمنشطات والذين يعانون من أمراض السرطان وزرع الأعضاء”.

وأضافت “مرضى كورونا الذين يخضعون للعلاج بالأكسجين بوحدات العناية المركزة يكون لديهم أجهزة ترطيب”.

وأعلن شقيق الفنان المصري سمير غانم،أن شقيقه توفي بمرض “الفطر الأسود” بعينيه.