مبابي:”لم نتحدث بشأن التجديد.. وسعيد بالبقاء الموسم المقبل في البياسجي”

تحدث نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي، كيليان مبابي، عن مستقبله مع فريقه لوسائل إعلام إيطالية.

ونقلت صحيفة “لاغازيتا ديلليو سبورت” الإيطالية، الحوار الحصري التي أجرته مع مبابي والذي كشف فيه:”لم أطلب بيعي أو الإنتقال لريال مدريد”.

وأضاف مبابي:”لقد أكدت فقط أنني لا أريد تفعيل السنة الإضافية المنصوص عليها في العقد، ولم نتحدث إطلاقا عن التجديد مع البياسجي ، لكنني سعيد للبقاء هنا الموسم المقبل “.

وأوضح نجم البياسجي:”كنا نعلم بوجود ثغرات ستنتهي بدفع ثمنها عاجلا أم آجلا، عليك أن تتعلم من أخطاء كل موسم ، ولا تتكرر في كل مرة “.