مبابي:” باريس سان جيرمان ليس كيليان سان جيرمان”

وجه نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، إنتقادات لإدارة فريقه، بعد نشرها لفيديو ترويجي لتذاكر الموسم المقبل، يحتوي اللاعب وحده فقط.

وشهد غياب العديد من نجوم الفريق الفرنسي، ونشر مبابي ستوري عبر الأنستغرام، إنتقد فيه إدارة البياسجي على هذه الخطوة.

وكتب مبابي عبر خاصية الستوري بحسابه على الأنستغرام:”لقد عاينت جزء من الحملة الترويجية لتجديد الإشتراكات لموسم 2023-2024.

وأضاف مبابي:”لم أكن أعلم بمحتوى المحادثات، كانت تبدو كأنترفيو عادي في يوم خاص للترويج للفريق”.

وأوضح كيليان مبابي عبر ستوري حسابه على الأنستغرام:”لست موافق على هذه الفيديو التي تم نشرها، ولهذا السبب أكافح على حقوق الصور الشخصية”.

وختم مبابي:”البياسجي فريق كبير وعائلة كبيرة، ولكنه ليس كيليان سان جيرمان”.